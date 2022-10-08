Правительство расширило поддержку коммунальной инфраструктуры из средств ФНБ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее возможности использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах, известила 8 октября пресс-служба правительства.

По сообщению кабмина, документ позволяет организациям брать за счет ФНБ долгосрочные кредиты в том числе и на завершение начатых объектов, а не только на новые проекты. "Таким образом, ещё больше компаний получат займы на строительство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры", — выразили уверенность в правительстве.

Кредиты предоставляются на обновление систем тепло- и водоснабжения, а вместе с ними и очистных сооружений. Деньги на такие проекты предоставляются Фондом содействия реформированию ЖКХ, займы под 3 % годовых сроком на 25 лет. Доля средств ФНБ в финансировании проектов ЖКХ может достигать 80 %.