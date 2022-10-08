В РАН допустили возможность нового подъема заболеваемости ковидом при появлении новых штаммов

Рост заболеваемости COXID-19 в России в 2022 году станет возможен в случае появления новых вариантов вируса, избегающих иммунного ответа, сообщило 8 октября ТАСС со ссылкой на вирусолога, член-корреспондента Российской академии наук Александра Лукашева. Сейчас в стране отмечается снижение заболеваемости, констатировал ученый.

По словам Лукашева, снижение количества новых случаев ковида обусловлено возникновением иммунной прослойки после появления новых вариантов штамма "омикрон". "В этом году рост заболеваемости возможен в случае появления новых вариантов коронавируса, которые будут избегать иммунного ответа, как это было в случае с "омикроном"", — отметил он.

Если же новых вариантов вируса не появится, имеющийся коллективный иммунитет не позволит развиваться новым волнам ковида в ближайшие несколько месяцев. "Но по мере падения коллективного иммунитета, ближе к середине зимы или весне, возможны новые подъемы заболеваемости даже без появления новых штаммов", — отметил вирусолог.