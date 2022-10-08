ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:57

Двое работников Михайловского театра записались добровольцами на СВО

фото ЗакС политика Двое работников Михайловского театра записались добровольцами на СВО

Двое сотрудников Михайловского театра отправятся добровольцами для участия в спецоперации на Украине, рассказал 7 октября глава петербургского комитета по культуре Федор Болтин на своей странице во "ВКонтакте".

"Сегодня в Михайловском театре вместе с художественным руководителем Владимиром Кехманом поблагодарили двоих сотрудников, которые добровольцами отправляются в Вооружённые силы России", — написал Болтин в пятницу вечером.

По словам чиновника, речь идет о машинистах сцены по имени Иван и Валерий. Оставляемые на время службы рабочие места будут сохранены за ними, также руководство театра решило поощрить их дополнительно.

"Добровольцам и их семьям предоставляются все действующие федеральные и региональные меры поддержки. Поддержать ребят в фойе бельэтажа также пришли их коллеги", — известил глава комитета по культуре и добавил, что за минувшие полмесяца "добровольцами записались 12 сотрудников петербургских учреждений культуры".

Ранее вице-губернатор Борис Пиотровский сообщал о 10 работниках городских учреждений культуры, отправившихся для участия в спецоперации.

Фото: Telegram-канал Минобороны России


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама