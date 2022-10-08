Депутаты от "Новых людей" внесли законопроект об альтернативной гражданской службе для мобилизованных

Депутаты Государственной думы от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева и Максим Гулин внесли на рассмотрение парламента законопроект о прохождении альтернативной гражданской службы (АГС) в период частичной мобилизации, обратил внимание 8 октября юрист Павел Чиков.

Авторы законопроекта предлагают дополнить Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" нормой, разрешающей прохождение АГС в рамках частичной мобилизации. В этом случае находящиеся в запасе россияне получили бы, при желании, возможность выбора АГС и могли бы привлекаться к работам в соответствии с законодательством.

Также депутаты находят нужным привлекать выбравших АГС россиян к охране образовательных учреждений. "Данное предложение связано с часто встречающимся отсутствием у муниципальных образований финансовых средств на обеспечение охраны школ и других образовательных организаций при участившихся случаев возникновения опасности учащихся", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Наконец, проект содержит в себе предложение расширить перечень оснований для выбора АГС в ходе призыва на срочную службу или же в период общей или частичной мобилизации. Правом прохождения АГС депутаты хотят наделить людей, чьим взглядам или вероисповеданию противоречит несение воинской службы; представителей малых коренных народов России; сыновей или братьев погибших военнослужащих или же граждан, скончавшихся вследствие болезней или увечий, полученных на военной службе; единственных кормильцев семьи с детьми-инвалидами; имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей либо же воспитывающих без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет; мужей с женами на 22-й и более неделе беременности с двумя несовершеннолетними детьми на иждивении; единственных сына или дочь одинокого родителя.

Ранее Telegram-канал портала "Объясняем.рф" выпустил заявление о том, что "альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена".