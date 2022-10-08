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Новости 14:58

Депутаты от "Новых людей" внесли законопроект об альтернативной гражданской службе для мобилизованных

фото ЗакС политика Депутаты от "Новых людей" внесли законопроект об альтернативной гражданской службе для мобилизованных

Депутаты Государственной думы от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева и Максим Гулин внесли на рассмотрение парламента законопроект о прохождении альтернативной гражданской службы (АГС) в период частичной мобилизации, обратил внимание 8 октября юрист Павел Чиков.

Авторы законопроекта предлагают дополнить Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" нормой, разрешающей прохождение АГС в рамках частичной мобилизации. В этом случае находящиеся в запасе россияне получили бы, при желании, возможность выбора АГС и могли бы привлекаться к работам в соответствии с законодательством.

Также депутаты находят нужным привлекать выбравших АГС россиян к охране образовательных учреждений. "Данное предложение связано с часто встречающимся отсутствием у муниципальных образований финансовых средств на обеспечение охраны школ и других образовательных организаций при участившихся случаев возникновения опасности учащихся", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Наконец, проект содержит в себе предложение расширить перечень оснований для выбора АГС в ходе призыва на срочную службу или же в период общей или частичной мобилизации. Правом прохождения АГС депутаты хотят наделить людей, чьим взглядам или вероисповеданию противоречит несение воинской службы; представителей малых коренных народов России; сыновей или братьев погибших военнослужащих или же граждан, скончавшихся вследствие болезней или увечий, полученных на военной службе; единственных кормильцев семьи с детьми-инвалидами; имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних детей либо же воспитывающих без матери одного ребенка и более в возрасте до 18 лет; мужей с женами на 22-й и более неделе беременности с двумя несовершеннолетними детьми на иждивении; единственных сына или дочь одинокого родителя.

Ранее Telegram-канал портала "Объясняем.рф" выпустил заявление о том, что "альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена".


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