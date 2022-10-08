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Беглов и Бельский приняли участие в открытии первого в России хосписа для молодых взрослых

фото ЗакС политика Беглов и Бельский приняли участие в открытии первого в России хосписа для молодых взрослых

В церемонии открытия хосписа в Пушкине приняли участие губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский и основатель первого в России детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко, сообщила 8 октября пресс-служба градоначальника. Как отмечается, новое учреждение стало первым в стране, предназначенным для людей в возрасте 18-25 лет.

Хоспис разместился в историческом здании на Московском шоссе. В своей речи на открытии Беглов подчеркнул, что город реконструировал старинную постройку, а также высказал благодарность протоиерею Ткаченко за инициативу создания хосписа. "До 18 лет можно находиться в детском хосписе, а потом — идти во взрослый. Но ребята не готовы ещё перейти во взрослую жизнь. Им нужна особая помощь", — заявил губернатор.

Хоспис рассчитан на пребывание в нем 15 семей одновременно, для него закуплено высокотехнологичное оборудование. Здесь будут апробированы новые методики оказания помощи, созданные врачами, психологами и социальными работниками специально для сопровождения молодых людей.

Фото: gov.spb.ru


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