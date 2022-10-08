В Кронштадте открыли памятник мореплавателю Литке

Церемония открытия памятника российскому мореплавателю, исследователю Арктики Федору Литке состоялась в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте, сообщила 8 октября пресс-служба губернатора. В мероприятии приняли участие Александр Беглов, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и другие лица.

Скульптурную композицию создала студия военных художников имени М. Б. Грекова, автором памятника стал Дмитрий Клавсуц. Появление бронзового монумента высотой 4,6 метра приурочено к 225-ю со дня рождения Литке.

В своей речи Беглов охарактеризовал открытие памятника как "важный шаг по увековечению подвигов людей, которые принесли славу России, тем, кто в сложное время всегда вставал в первые ряды".