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Новости 17:52

В Кронштадте открыли памятник мореплавателю Литке

фото ЗакС политика В Кронштадте открыли памятник мореплавателю Литке

Церемония открытия памятника российскому мореплавателю, исследователю Арктики Федору Литке состоялась в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте, сообщила 8 октября пресс-служба губернатора. В мероприятии приняли участие Александр Беглов, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и другие лица.

Скульптурную композицию создала студия военных художников имени М. Б. Грекова, автором памятника стал Дмитрий Клавсуц. Появление бронзового монумента высотой 4,6 метра приурочено к 225-ю со дня рождения Литке.

В своей речи Беглов охарактеризовал открытие памятника как "важный шаг по увековечению подвигов людей, которые принесли славу России, тем, кто в сложное время всегда вставал в первые ряды".


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