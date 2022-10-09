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Новости 15:16

Более 70 академиков и членов-корреспондентов РАН передали стипендии в петербургский фонд помощи раненым

фото ЗакС политика Более 70 академиков и членов-корреспондентов РАН передали стипендии в петербургский фонд помощи раненым

Не менее 75 академиков и членов-корреспондентов медицинского отделения Российской академии наук (РАН) передали свои ежемесячные стипендии (каждая порядка 80 тысяч рублей) в благотворительный фонд "Старорусская, 12", который занимается помощью раненым российским военным, пишет "Фонтанка".

Благотворительному жесту предшествовало сентябрьское выступление начальника Военно-медицинской академии Петербурга Евгения Крюкова перед коллегами.

Издание располагает информацией, что за каждой из 75 транзакций может стоять фамилия одного из академиков или членов-корреспондентов медотделения РАН.

В ходе выступления Крюков рассказал о фонде, на средства которого помогают раненым военным.

После этого счет благотворительной организации пополнили на сумму не менее 6 млн рублей. "Все эти деньги являются ежемесячной стипендией каждого из откликнувшихся", - утверждает "Фонтанка".


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