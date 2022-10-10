"Много чести говорить о них": Володин объявил предателями покинувших Россию

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин счел нужным поделиться мнением относительно покинувших Россию граждан и посвятил им пост в своем Telegram-канале. Уехавших он обвинил в предательстве страны и противопоставил им жителей новых территорий.

"На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране", — написал Володин утром 10 октября. Он предположил, что в будущем многие из эмигрантов пожалеют о своем решении, "но будет поздно".

"Много чести говорить о них", — пришел к выводу депутат и переключился на тех, "кто приехал в нашу страну, воссоединился с Россией, кто считает её своим домом". Именно им, по его мнению, надлежит уделять больше внимания.

Речь идет, в частности, о жителях ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. "Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни, — заявил спикер. — Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией".

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина