ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9:20

"Много чести говорить о них": Володин объявил предателями покинувших Россию

фото ЗакС политика "Много чести говорить о них": Володин объявил предателями покинувших Россию

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин счел нужным поделиться мнением относительно покинувших Россию граждан и посвятил им пост в своем Telegram-канале. Уехавших он обвинил в предательстве страны и противопоставил им жителей новых территорий.

"На Родине, которую бросили, у них остались родители, дедушки и бабушки, близкие. Их поступок — предательство по отношению к стране", — написал Володин утром 10 октября. Он предположил, что в будущем многие из эмигрантов пожалеют о своем решении, "но будет поздно".

"Много чести говорить о них", — пришел к выводу депутат и переключился на тех, "кто приехал в нашу страну, воссоединился с Россией, кто считает её своим домом". Именно им, по его мнению, надлежит уделять больше внимания.

Речь идет, в частности, о жителях ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. "Об этих людях надо говорить, помогать, создавать условия для жизни, — заявил спикер. — Они в сложные для страны моменты не убегут, не предадут, а будут с Россией".

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама