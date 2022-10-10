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Новости 10:37

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в России

фото ЗакС политика Пользователи Telegram пожаловались на сбои в России

В работе мессенджера Telegram в России наблюдаются сбои утром 10 октября, следует из данных сервиса Brand Analytics, отслеживающего работу популярных ресурсов в интернете.

По состоянию на 10:32 по московскому времени 65 % жалоб пользователей касались того, что приложение не работает. Еще 14 % юзеров заявили о сложностях с отправкой сообщений, а 13 % — о проблемах с приложением.

Больше всего жалоб поступает из Москвы и Петербурга, также сбои фиксируются в Волгограде, Томске, Курске и других городах.

Фото: pixabay


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