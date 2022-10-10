ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:59

У "Магистрали северной столицы" сменился глава

фото ЗакС политика У "Магистрали северной столицы" сменился глава

Из компании "Магистраль северной столицы", оператора и концессионера Западного скоростного диаметра, уходит нынешний генеральный директор, сообщил 10 октября "Коммерсант". Место Алексея Бнатова займет Елена Лукьянова, прежде занимавшая пост первого замдиректора и финансового директора компании.

Издание не располагает сведениями, куда именно переходит Бнатов. Как заявили "Коммерсанту" участники рынка, "сейчас многие люди уходят в никуда".

Бнатов родился в Москве в 1959 году, при нем МСС подписала соглашение о государственно-частном партнерстве с правительством Петербурга, в соответствии с которым происходило строительство ЗСД. Что касается Лукьяновой, то она занимала свои посты в МСС с 2012 года.

Фото: nch-spb.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама