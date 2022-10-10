У "Магистрали северной столицы" сменился глава

Из компании "Магистраль северной столицы", оператора и концессионера Западного скоростного диаметра, уходит нынешний генеральный директор, сообщил 10 октября "Коммерсант". Место Алексея Бнатова займет Елена Лукьянова, прежде занимавшая пост первого замдиректора и финансового директора компании.

Издание не располагает сведениями, куда именно переходит Бнатов. Как заявили "Коммерсанту" участники рынка, "сейчас многие люди уходят в никуда".

Бнатов родился в Москве в 1959 году, при нем МСС подписала соглашение о государственно-частном партнерстве с правительством Петербурга, в соответствии с которым происходило строительство ЗСД. Что касается Лукьяновой, то она занимала свои посты в МСС с 2012 года.

Фото: nch-spb.com