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Новости 11:15

Напротив "Севкабель порта" разрешили строить жилье

фото ЗакС политика Напротив "Севкабель порта" разрешили строить жилье

Чиновники из петербургского Госстройнадзора санкционировали застройку бывшей территории завода "Севкабель" в юго-западной части Васильевского острова. На соответствующее разрешение, действующее до февраля 2027 года, обратил внимание "Деловой Петербург".

Участок площадью более 10,2 га (Кожевенная линия, 39к5) расположен напротив общественного пространства "Севкабель порт". Здесь застройщик, входящий в "Группу ЛСР", на первом этапе намерен возвести две жилых десятиэтажки, которые вместят 880 квартир, по большей части однокомнатных. Впоследствии предполагается строительство еще трех десятиэтажных и одного пятиэтажного дома.

"Говорить о сроках строительства жилого комплекса на Кожевенной линии преждевременно", - рассказали в пресс-службе "Группы ЛСР".

Участники рынка допускают, что со временем жилое строительство развернется и на месте "Севкабель порта", имеющего выход к Финскому заливу.


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