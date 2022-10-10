Петербург лидирует по суточной заболеваемости ковидом

Петербург возглавил список регионов России по количеству заболевших коронавирусом за сутки, гласят данные, опубликованные федеральным оперштабом 10 октября. В Северной столице зафиксировано 1216 новых пациентов, на втором месте оказалась Свердловская область с 889 больными, на третьем — Москва с 887 зараженными.

При этом за 24 часа в Петербурге зафиксировано 45 госпитализаций, 1501 выздоровление и 13 смертей, связанных с коронавирусом.

Всего по России за сутки насчитали 15 661 новый случай коронавируса при 724 госпитализациях и 24 819 излечениях. По данным оперштаба, заболевание унесло жизни еще 96 человек.