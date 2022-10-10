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Новости 11:30

Петербург лидирует по суточной заболеваемости ковидом

фото ЗакС политика Петербург лидирует по суточной заболеваемости ковидом

Петербург возглавил список регионов России по количеству заболевших коронавирусом за сутки, гласят данные, опубликованные федеральным оперштабом 10 октября. В Северной столице зафиксировано 1216 новых пациентов, на втором месте оказалась Свердловская область с 889 больными, на третьем — Москва с 887 зараженными.

При этом за 24 часа в Петербурге зафиксировано 45 госпитализаций, 1501 выздоровление и 13 смертей, связанных с коронавирусом.

Всего по России за сутки насчитали 15 661 новый случай коронавируса при 724 госпитализациях и 24 819 излечениях. По данным оперштаба, заболевание унесло жизни еще 96 человек.


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