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Новости 12:42

47news: ФСБ возбудила дело о подготовке теракта в Петербурге

фото ЗакС политика 47news: ФСБ возбудила дело о подготовке теракта в Петербурге

В Петербурге завели дело о подготовке террористического акта, передает издание 47news. По версии ФСБ, задержавшей в "Пулково" 26-летнего петербуржца Максима Асрияна, в его планы входило поджечь здание военкомата на Южном шоссе.

Как считает следствие, для осуществления замысла Асриян, имеющий медицинское образование, подготовил все необходимое, однако по прибытии на место не стал поджигать горючую жидкость.

Отмечается, что силовики нашли в телефоне задержанного инструкцию, посвященную подрыву железнодорожного полотна.


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