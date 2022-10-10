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Новости 13:34

Путин пригрозил "жесткими" ответами в случаях "попыток проведения терактов" на территории России

фото ЗакС политика Путин пригрозил "жесткими" ответами в случаях "попыток проведения терактов" на территории России

Президент Владимир Путин в ходе оперативного заседания Совета безопасности высказался  о массированном ударе по Украине утром 10 октября. В своей речи он, в частности, обвинил Киев в попытках подрыва Курской АЭС и газопровода "Турецкий поток".

"Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - заявил Путин. Он также добавил, что "в случае попыток продолжения проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации".

По версии Путина, "киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками". Оставлять такое без ответа, по его словам, "уже просто невозможно".

В своей речи Путин также сослался на заявление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что взрыв на Крымском мосту 8 октября был терактом, за которым стояли украинские спецслужбы.


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