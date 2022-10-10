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Новости 13:53

Во Всеволожском районе пресекли нелегальную добычу песка

фото ЗакС политика Во Всеволожском районе пресекли нелегальную добычу песка

Сотрудники Госэконадзора Ленобласти смогли остановить незаконную добычу песка около озера Воякоярви (Всеволожский район), о чем сообщает сайт экологического движения "Зеленый фронт".

Тяжелая техника работала на территории между озером и садоводством "Защита". Чиновники установили, что участок принадлежит физическому лицу, которому вынесли предостережение. Аналогичную меру применили в отношении ООО "Хонка-Парк", которому принадлежит еще один участок, где обнаружили признаки несанкционированной добычи песка.

Благодаря взаимодействию с активистами профильному комитету удалось узнать номера вывозивших песок грузовиков, которые чиновники передали в полицию. Инспекции по проблемной территории продолжатся до конца года.

фото: "Зеленый фронт"


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