Комтранс сообщил о снижении на треть количества ДТП по вине водителей автобусов

В период с 1 июля по 1 октября в Петербурге зафиксировано 16 ДТП с пострадавшими, произошедших по вине водителей автобусов, сообщили в комитете по транспорту со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Таким образом, количество подобных аварий в городе снизилось с момента полного внедрения новой транспортной модели, констатировали в Смольном.

По данным комтранса, за прошедшие три месяца количество ДТП с пострадавшими по вине водителей автобусов сократилось на 30 % относительно аналогичного периода в прошлом году. "При этом погибших не было, а количество пострадавших снизилось на 12 %", - добавили чиновники.

Помимо "Пассажиравтотранса" сейчас в городе работают четыре коммерческих перевозчика. Перед выходом на линию водители проходят медосмотр, в пути за ними следят установленные в кабине видеокамеры, указали в комтрансе. Кроме того, контроль движения и скорости автобуса ведется при помощи системы "Глонасс".

Замеченные в нарушении ПДД водители отстраняются от работы и отправляются на переобучение, заверили в комтрансе. "Те, кто нарушил ПДД, заносятся в стоп-лист и до пересдачи зачета не допускаются на линию", - сообщили в Смольном и добавили, что к нарушителям могут применяться различные меры воздействия вплоть до увольнения.