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Новости 15:14

КГИОП уточнил информацию о числе своих контрольных мероприятий

фото ЗакС политика КГИОП уточнил информацию о числе своих контрольных мероприятий

Руководство петербургского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников указало на распространение в Telegram-каналах дезинформации, связанной с объемом и качеством проводимых в нынешнем году проверок. Имеются в виду проверки соблюдения требования охранных обязательств на объектах, которые должны были отремонтировать в 2022 году.

Чиновники обратили внимание, что некоторые источники ошибочно пишут о якобы всего двух проведенных КГИОП контрольных мероприятиях из шестисот запланированных ранее. Между тем, как гласит официальное сообщение от комитета, речь идет о двух из шестисот охранных требований: именно столь малое их количество было соблюдено пользователями различных объектов.

"В указанный период выдано 791 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, предъявлено 300 исковых заявлений о понуждении выполнить требования, установленные указанными охранными обязательствами, в том числе охватывающие несколько сроков, а также о взыскании судебных неустоек в случае неисполнения таких требований", - говорится на сайте КГИОП.

При изучении источников, которые некорректно истолковали статистику, чиновники обнаружили и другие фактические ошибки.


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