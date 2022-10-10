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Новости 16:10

Белгородских школьников и студентов перевели на дистанционное обучение

фото ЗакС политика Белгородских школьников и студентов перевели на дистанционное обучение

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился перевести все школы, колледжи и вузы в шести районах, четырех городских округах и столице региона на дистанционный формат обучения. В список попали территории, непосредственно примыкающие к российско-украинской границе. Введенный главой области режим будет действовать как минимум две недели.

"Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей - это главное, что должно волновать каждого взрослого", - отметил чиновник в своем Telegram-канале.

В свою очередь, за воспитанниками детских садов в регионе будут ухаживать в режиме дежурных групп.


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