Белгородских школьников и студентов перевели на дистанционное обучение

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков распорядился перевести все школы, колледжи и вузы в шести районах, четырех городских округах и столице региона на дистанционный формат обучения. В список попали территории, непосредственно примыкающие к российско-украинской границе. Введенный главой области режим будет действовать как минимум две недели.

"Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей - это главное, что должно волновать каждого взрослого", - отметил чиновник в своем Telegram-канале.

В свою очередь, за воспитанниками детских садов в регионе будут ухаживать в режиме дежурных групп.