Правительство предоставит мобилизованным предпринимателям отсрочку по налогам

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план помощи предпринимателям, призванным в рамках частичной мобилизации, известила 10 октября пресс-служба правительства. Среди прочего бизнесменам планируют предоставить отсрочку по уплате налогов и кредитные каникулы.

Минюст и Минобороны должны разработать проект федерального закона, позволяющего гражданам, призванным в ходе частичной мобилизации, оставаться собственниками бизнеса. Сейчас военнослужащие такой возможности лишены, отметили в пресс-службе кабмина.

"После принятия такого акта Минобороны и Генштаб выпустят ведомственные документы, дающие мобилизованным пятидневную отсрочку на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел", — уточнили в правительственной пресс-службе и добавили, что такая мера окажется особенно актуальной для индивидуальных предпринимателей и для руководителей малых и средних предприятий.

Мобилизованным предпринимателям продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей, а также сроки действия имеющихся у них разрешений в упрощенном порядке. Также им обещают предоставление кредитных каникул и другие меры поддержки.

Как отметили в пресс-службе кабмина, действие мер поддержки бизнеса продлится на период действия указа о частичной мобилизации.