ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:32

Три трансформаторные подстанции появятся в Приморском районе

фото ЗакС политика Три трансформаторные подстанции появятся в Приморском районе

В производственной зоне Приморского района будут построены три трансформаторные подстанции, сообщила 10 октября пресс-служба губернатора по итогам совещания Александра Беглова с членами городского правительства. Участники мероприятия одобрили изменения в документацию по планировке территории между улицами Оптиков и Мебельной к западу от ЗСД.

"Эта территория не меняет своего назначения. Здесь предусмотрено развитие многофункциональной производственной зоны со складами, гаражами и мастерскими для нужд ГУП "Водоканал", а также тремя трансформаторными подстанциями", — объявил на совещании Беглов.

Предполагается, что вносимые изменения позволят обустроить на участке "объект капитального строительства, технологический, промышленный, агропромышленный парк, бизнес-инкубатор, а также склады, гаражи на 150 машиномест, три трансформаторные подстанции и два проезда", перечислили в Смольном. Проект должен быть реализован полностью за счет инвестора.

Фото: unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама