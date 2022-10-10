Три трансформаторные подстанции появятся в Приморском районе

В производственной зоне Приморского района будут построены три трансформаторные подстанции, сообщила 10 октября пресс-служба губернатора по итогам совещания Александра Беглова с членами городского правительства. Участники мероприятия одобрили изменения в документацию по планировке территории между улицами Оптиков и Мебельной к западу от ЗСД.

"Эта территория не меняет своего назначения. Здесь предусмотрено развитие многофункциональной производственной зоны со складами, гаражами и мастерскими для нужд ГУП "Водоканал", а также тремя трансформаторными подстанциями", — объявил на совещании Беглов.

Предполагается, что вносимые изменения позволят обустроить на участке "объект капитального строительства, технологический, промышленный, агропромышленный парк, бизнес-инкубатор, а также склады, гаражи на 150 машиномест, три трансформаторные подстанции и два проезда", перечислили в Смольном. Проект должен быть реализован полностью за счет инвестора.

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