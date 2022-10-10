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Новости 18:20

Макаров с дочерью посетил военный полигон и обнаружил только опытных бойцов

фото ЗакС политика Макаров с дочерью посетил военный полигон и обнаружил только опытных бойцов

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Вячеслав Макаров и его дочь, депутат Заксобрания Петербурга Марина Макарова 10 октября встретился с мобилизованными гражданами на одном из полигонов в Ленобласти.

"Это настоящие патриоты России. Многие из них являются добровольцами, и абсолютно все обладают высокой технической подготовкой, служили в составе танковых экипажей 2– 3 года назад. Мы твёрдо знаем: боевые задачи по предназначению будут выполнены, а цели СВО достигнуты", - передает слова Макарова его пресс-служба.

Депутат не только побывал на тактических занятиях мобилизованных и осмотрел боевую технику, но также ознакомился с бытом бойцов и проверил выполнение распорядка дня. Отличившимся в ходе тактико-специальных занятий отец и дочь Макаровы вручили подарки.

Фото: Telegram/Вячеслав Макаров


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