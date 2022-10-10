Беглов поблагодарил тех, кто приходит в военкоматы, и перечислил меры поддержки мобилизованным

Губернатор Александр Беглов начал свое еженедельное обращение по "Радио России" с благодарности петербуржцам, являющимся в военкоматы, "чтобы исполнить свой долг перед Родиной".

"Спасибо за мужество, за то, что не струсили, пришли служить, поступили как настоящие мужчины, как патриоты своей страны", — произнес Беглов 10 октября и приступил к повествованию о спецоперации. "Раньше мы говорили, что специальная военная операция ведется для защиты людей Донбасса, — заявил он. — Сегодня, после приема в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, защищаем свою страну — большую историческую Россию".

По сообщению Беглова, сейчас три именных добровольческих батальона, собранных из петербуржцев, проходят боевое слаживание. Речь идет о "Кронштадте", "Неве" и "Павловске". Кроме того, на прошлой неделе с Витебского вокзала отправился к зоне СВО танковый батальон "Аврора".

Губернатор напомнил о выплатах, назначенных городом участникам спецоперации. Добровольцам положено по 300 тысяч рублей единовременно, мобилизованным — по 100 тысяч рублей, указал он. Также меры поддержки назначены и семьям отправившихся на СВО, добавил он.

"Семьи участников специальной военной операции будут окружены заботой", — возвестил Беглов и перечислил утвержденные городом меры поддержки семей военнослужащих. В их числе — первоочередной прием детей в образовательные учреждения, бесплатное питание в школах, бесплатный проезд детей в общественном транспорте и другое.

"Районные власти Петербурга получили задание дойти до каждой семьи, сразу после получения фамилии из военкомата убедиться, что близким, родственникам, бойцам предоставлен весь социальный пакет, обеспечены своевременные выплаты всех льгот и пособий", — добавил Беглов.