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Новости 19:41

У консульства Украины в Петербурге задержали двух девушек с цветами

фото ЗакС политика У консульства Украины в Петербурге задержали двух девушек с цветами

Петербургские сотрудники правопорядка вечером 10 октября задержали двух девушек, которые пришли к зданию Генконсульства Украины с букетами цветов. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. По словам одной из задержанных, полицейские заявили об их подпадании под ориентировку и о поступившей жалобе на нарушение ими общественного порядка.

Петербурженок увезли в отдел полиции № 76.

Отметим, что 10 октября боевые действия российских войск в рамках военной спецоперации интенсифицировались: Минобороны через свою пресс-службу сообщило о "массированном ударе высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины".

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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