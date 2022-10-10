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Новости 20:20

За год экспорт финских товаров в Россию упал на 70%

фото ЗакС политика За год экспорт финских товаров в Россию упал на 70%

Финская таможенная служба опубликовала свежую статистику, касающуюся объемов экспорта товаров в Россию. Как следует из данных, на которые обратила внимание "Фонтанка", за август показатель снизился на 70,6% по сравнению с августом предыдущего года. В денежном выражении он составил 81,7 млн евро.

Наиболее "просевшими" категориями товаров стали бумажные изделия, картон и целлюлоза (падение на 99%), транспортное оборудование (падение на 92%), минеральные продукты, включая углеводороды (падение более чем на 80%). Единственной позицией, которая продемонстрировала рост, стал медный штейн: его завезли в полтора раза больше, чем год назад.

Примечательно, что за отчетный период импорт из России упал не столь значительно: снижение зафиксировано на уровне 56,5%.


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