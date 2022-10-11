Главврач больницы им. Раухфуса рассказал губернаторам о готовности оказывать экстренную помощь детям военных

Главврач детского петербургского многопрофильного центра Больница им. Раухфуса Вячеслав Детков обратился к 85 губернаторам и региональным главам с заявлением о готовности оказать помощь детям военных, которые задействованы или были задействованы в спецоперации, пишет "Фонтанка".

"Мы готовы оказывать плановую и экстренную помощь детям военнослужащих в приоритетном порядке и в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи...", – обращается Детков в письме, отправленном региональным главам 10 октября.

Документ должны также получить руководители недавно присоединённых к РФ территорий.

В перечне направлений, по которым больница им. Раухфуса будет оказывать помощь, - нейрохирургия, офтальмология, хирургия, эндокринология и другие.

Говоря о "приоритетном порядке" предоставления услуг, отмечает "Фонтанка", имеется в виду оказание их "без очереди".