ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9:27

Главврач больницы им. Раухфуса рассказал губернаторам о готовности оказывать экстренную помощь детям военных

фото ЗакС политика Главврач больницы им. Раухфуса рассказал губернаторам о готовности оказывать экстренную помощь детям военных

Главврач детского петербургского многопрофильного центра Больница им. Раухфуса Вячеслав Детков обратился к 85 губернаторам и региональным главам с заявлением о готовности оказать помощь детям военных, которые задействованы или были задействованы в спецоперации, пишет "Фонтанка".

"Мы готовы оказывать плановую и экстренную помощь детям военнослужащих в приоритетном порядке и в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи...", – обращается Детков в письме, отправленном региональным главам 10 октября.

Документ должны также получить руководители недавно присоединённых к РФ территорий.

В перечне направлений, по которым больница им. Раухфуса будет оказывать помощь, - нейрохирургия, офтальмология, хирургия, эндокринология и другие.

Говоря о "приоритетном порядке" предоставления услуг, отмечает "Фонтанка", имеется в виду оказание их "без очереди".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама