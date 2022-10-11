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Новости 9:51

Петербуржцы стали в 4 раза реже подавать заявления на финские визы

фото ЗакС политика Петербуржцы стали в 4 раза реже подавать заявления на финские визы

Жители Северной столицы стали в четыре раза реже подавать заявления на оформление шенгенских виз, известили в пресс-службе Генконсульства Финляндии.

К примеру, в период с 1 октября по 7 октября петербуржцы подали только 260 заявлений на получение виз, а немногим ранее - с 27 сентября по 30 сентября - их было 1040.

Финляндия официально закрыла свои границы для россиян 30 сентября. Власти республики сочли, что приезжающие российские туристы ставят под угрозу международные отношения Финляндии. Меры вводятся до особого распоряжения. При попытке пересечь границу визу будут аннулировать. Въезд в страну будет разрешён только по семейным обстоятельствам, учёбе, работе или на лечение.


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