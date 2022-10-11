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Новости 10:47

Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства

фото ЗакС политика Миллиардер Юрий Мильнер отказался от российского гражданства

Учредитель группы фондов DST Global Юрий Мильнер объявил об отказе от гражданства РФ, о чём сообщил у себя в Twitter. Бизнесмен занимает 15 место в российском списке Forbes.

Мильнер рассказал, что покинул страну ещё в 2014 году. "И этим летом мы официально завершили процесс отказа от нашего российского гражданства", — сообщил предприниматель.

За последние полгода уже три российских миллиардера отказались от своего гражданства. Об этом заявляли основатель Freedom Finance Тимур Турлов (активы 2,2 млрд долларов) и Рубен Варданян (активы 1 млрд долларов). Первый последние 10 лет жил в Казахстане и получил паспорт этой страны, второй перебрался на ПМЖ в Нагорный Карабах.

Мильнер получил гражданство Израиля в 1999 году. Сам он рассказывал, что с 2014 года обитает в Калифорнии.


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