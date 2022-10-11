Количество госпитализированных с COVID-19 в Петербурге учетверилось за сутки

За прошедшие сутки количество госпитализаций пациентов с коронавирусом выросло в Петербурге в 4,5 раза относительно аналогичного показателя за предыдущий день, сообщил 11 октября федеральный оперштаб. Если накануне сообщалось о 45 увезенных в стационары больных, то теперь — уже о 204 таких пациентах.

При этом количество новых больных в городе практически не изменилось относительно предыдущего дня, составив 1 232 человека (накануне — 1 216 человек). В то же время с 1 501 до 2 542 выросло количество выздоровлений, а количество связанных с ковидом смертей достигло 19 (накануне сообщалось о 13 умерших).

В целом по стране также отмечается заметный рост госпитализаций. Их количество выросло с 724 до 2 506, что говорит о росте в 3,4 раза. За сутки в России выявлено 13 970 новых случаев коронавируса при 31 509 случаях излечения. Кроме того, за 24 часа скончались 109 россиян.