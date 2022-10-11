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Новости 11:50

В Смольном рассказали о новых усилениях на маршрутах общественного транспорта

фото ЗакС политика В Смольном рассказали о новых усилениях на маршрутах общественного транспорта

В Смольном сообщили об изменениях в работе городского общественного транспорта.

Так, на маршрут № 245 вышел новый подвижной состав Volgabus, который курсирует от Красного села до Кировского завода, информирует пресс-служба комитета по транспорту. Теперь там задействованы автобусы среднего класса вместимостью до 50 человек.

Изменения затронули и пригородный маршрут № 458, который связывает ж/д станцию "Красное Село" с деревней Разбегаево. На нём также обновили автобусы.

Наконец, в комтрансе известили об увеличении трассы троллейбусного маршрута № 8, который теперь будет ходить от Балтийского вокзала до ж/д станции "Ручьи".


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