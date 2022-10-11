МО "Южно-Приморский" предложил сделать памятными датами Дни памяти Стрельнинско-Петергофского десантов

Муниципальный совет МО "Южно-Приморский" внес в парламент Петербурга законопроект о признании 3-8 октября памятными датами. В эти дни в 1941 году в районе Петергофа и Стрельны были высажены морские десанты, пытавшиеся деблокировать Ораниенбаумский плацдарм.

"Участники десанта сражались мужественно и героически. Благодаря их мужеству и героизму командованию удалось перегруппировать силы и укрепить оборону Ленинграда, но судьба подавляющего числа участников десанта сложилась трагически", - говорится в пояснительной записке к документу.

Инициатором проекта выступил врио главы "Южно-Приморского" Юрий Епифанцев (КПРФ). Ранее на заседание местного совета он сообщил, что признание этих дней памятными позволит финансировать приуроченные к ним мероприятия за счет муниципальных программ. Он отметил, что на проект уже получено ряд положительных отзывов. Местные депутаты поддержали проект инициативы единоглассно.