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Муниципал 12:31

МО "Южно-Приморский" предложил сделать памятными датами Дни памяти Стрельнинско-Петергофского десантов

фото ЗакС политика МО "Южно-Приморский" предложил сделать памятными датами Дни памяти Стрельнинско-Петергофского десантов

Муниципальный совет МО "Южно-Приморский" внес в парламент Петербурга законопроект о признании 3-8 октября памятными датами. В эти дни в 1941 году в районе Петергофа и Стрельны были высажены морские десанты, пытавшиеся деблокировать Ораниенбаумский плацдарм.

"Участники десанта сражались мужественно и героически. Благодаря их мужеству и героизму командованию удалось перегруппировать силы и укрепить оборону Ленинграда, но судьба подавляющего числа участников десанта сложилась трагически", - говорится в пояснительной записке к документу.

Инициатором проекта выступил врио главы "Южно-Приморского" Юрий Епифанцев (КПРФ). Ранее на заседание местного совета он сообщил, что признание этих дней памятными позволит финансировать приуроченные к ним мероприятия за счет муниципальных программ. Он отметил, что на проект уже получено ряд положительных отзывов. Местные депутаты поддержали проект инициативы единоглассно.


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