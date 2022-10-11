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Новости 13:03

Завод Nissan перейдет в госсобственность

фото ЗакС политика Завод Nissan перейдет в госсобственность

Активы "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" по итогам достигнутых договоренностей перейдут в собственность российского государства, следует из сообщения Минпромторга от 11 октября. Речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Петербурге и о центре продаж и маркетинга в Москве.

Как сообщили в ведомстве, исполнительный комитет Nissan одобрил передачу активов подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". При этом условия сделки предполагают возможность для "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" обратно выкупить переданные акции в течение следующих шести лет.

"В результате переговоров удалось выйти на формат, при котором предприятие сохраняет работоспособность: сохраняются ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места — а это около двух тысяч сотрудников предприятия", — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он также отметил, что НАМИ будет привлекать к работе сторонних производителей, а послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan и поставкой запчастей займется АвтоВАЗ.

В свою очередь, президент и главный исполнительный директор Nissan Макото Учида охарактеризовал достигнутую договоренность как "наилучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников".

Фото: pixabay


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