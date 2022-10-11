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Новости 13:53

Комитет по энергетике заявил о готовности водопровода и канализации к зиме

фото ЗакС политика Комитет по энергетике заявил о готовности водопровода и канализации к зиме

В Петербурге все объекты водоснабжения и водоотведения подготовлены к зиме, сообщили 11 октября в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

"Петербургский Водоканал в полном объеме реализовал подготовку сетей и объектов предприятия к зимнему сезону 2022-2023 годов", — рассказали в комитете и уточнили, что проверку прошли водопровод и канализация, насосные станции, очистные сооружения, снегоплавильные и снегоприемные пункты и другие сооружения.

Также в комитете указали, что Водоканал заранее готовится устранять возможные технические неполадки в осенне-зимний период. Основной причиной технологических нарушений на сетях назвали перепады температуры на несколько градусов ниже нуля градусов по Цельсию.

"Причинами технологических нарушений из-за низкой температуры являются сезонная подвижка грунтов, понижение температуры воды при транспортировке в водопроводной сети и отсутствие снежного покрова, являющегося сглаживающим фактором", — добавили чиновники.


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