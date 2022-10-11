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Новости 13:55

"Подорожник" обрёл новый дизайн по случаю 25-летия фильма "Брат"

фото ЗакС политика "Подорожник" обрёл новый дизайн по случаю 25-летия фильма "Брат"

Петербургский проездной документ "Подорожник" обрёл обновлённый дизайн по случаю 25-летия фильма Алексея Балабанова "Брат". Фотографиями делится пресс-служба городской подземки во вторник, 11 октября.

Продавать новые "Подорожники" начнут 13 октября. Тираж проездного ограничен.

На лицевой стороне документа изображён главный герой киноленты Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова, а на его фоне - грузовой трамвай, на котором он скрывается от преследующих его бандитов.

На обратной стороне - главный герой во время посещения склепа на Смоленском лютеранском кладбище.

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Фото: пресс-служба петербургского метрополитена


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