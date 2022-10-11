Смольный рассчитывает получить почти шестьсот новых трамваев к 2028 году

Петербург приступает к масштабному обновлению подвижного состава трамвайного парка, рассказала пресс-служба губернатора 11 октября. В Смольном состоялось рабочее совещание с участием Александра Беглова и члена бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей Андрея Бокарева.

На совещании Беглов заявил о старте обновления подвижного состава и сопутствующей инфраструктуры, предпринятом совместно с "Горэлектротрансом". "В ближайшие шесть лет — до 2028 года — Петербург должен получить почти шестьсот трамваев серии "Богатырь-М"", — анонсировал градоначальник. Первые 25 таких трамваев уже прибыли в Петербург.

По словам Беглова, в 2022 году город заключил контракты на поставку почти 200 "умных" трамваев, из которых 34 должны поступить до конца декабря. "Такие трамваи очень нужны городу. Они комфортные и обладают повышенным уровнем безопасности. Вагоны оснащены системой активной помощи водителю", — поведал губернатор, отдельно обратив внимание на способность трамваев самостоятельно останавливаться, если водитель потерял сознание или отвлекся.

Кроме того, до конца 2024 года Смольный рассчитывает модернизировать 80 % контактно-кабельной сети в городе, а вместе с тем 65 километров трамвайных путей и более 70 % оборудования тяговых подстанций. Также запланировано обновление до конца 2028 года пяти трамвайных парков и одного трамвайно-троллейбусного парка.