"Что в записке, доподлинно не известно": 60-летняя петербурженка стала фигуранткой дела из-за визита на могилу родителей Путина

Предпенсионерка из Петербурга Ирина Цыбанева стала фигуранткой уголовного дела из-за записки, которую она оставила на могиле родителей Владимира Путина в день его 70-летия, уведомил "Медиазону"* её сын Максим Цыбанев.

Визит на место захоронения президентских родственников женщина оказала в прошлую пятницу, а уже в понедельник, 10 октября, к ней домой приехала полиция. Изначально 60-летняя женщина отказывалась открывать дверь силовику, однако позднее согласилась.

"Её увезли вчера в 15:00 в 35-й отдел [полиции]. Там что-то долго мурыжили. В итоге к ночи она позвонила и сказала, что будет обыск. Мы сразу поехали к ней домой, но её там не было. И следов обыска мы не заметили", — рассказал сын Цыбаневой.

Во вторник, 11 октября, женщину привезли в Приморский райсуд Петербурга, который должен был рассмотреть ходатайство следствия об избрании в её отношении меры пресечения по уголовному делу по ч. 2 п. "б" ст. 244 УК (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). В итоге, уточнил Цыбанев, суд не стал рассматривать прошение, в связи с чем срок задержания петербурженки пролонгировали на 72 часа.

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