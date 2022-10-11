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Новости 18:32

"Объясняем.рф": Повестка на мобилизацию не может быть заполнена непосредственно перед вручением

фото ЗакС политика "Объясняем.рф": Повестка на мобилизацию не может быть заполнена непосредственно перед вручением

Сотрудники полиции или военкоматов не имеют права заполнять пустые бланки повесток непосредственно перед вручением адресату на улице, следует из ответа на соответствующий вопрос, размещенный на портале "Объясняем.рф". Все повестки должны быть заполнены заранее и снабжены необходимыми подписью и печатью.

"Повестка должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата", — гласит текст ответа.

Также на портале сообщили, что частичная мобилизация может коснуться, в частности, граждан, не завершивших военные училища. "Могут, если гражданин состоит в запасе Вооруженных сил РФ, имеет военно-учетную специальность и не имеет права на отсрочку от призыва по мобилизации", — говорится в ответе на вопрос "гражданин учился в военном училище, но не закончил его, могут ли его призвать?".

Фото: Минобороны России/ "ВКонтакте"


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