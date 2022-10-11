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Новости 18:39

Пскович получил отсрочку от мобилизации из-за призыва его сына на спецоперацию

фото ЗакС политика Пскович получил отсрочку от мобилизации из-за призыва его сына на спецоперацию

Жителю Псковской области предоставили отсрочку от частичной мобилизации ввиду того, что за неделю до получения им самим повестки призвали его сына, известил руководитель исполкома "Народного фронта" по региону, вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Виктор Остренко в эфире радио "ПЛН FM" (102.6 FM).

"Был случай, когда призвали юношу, сына из семьи, и спустя неделю пришла повестка для его отца", - приводит заявление Остренко "Псковская лента новостей".

В случае, если в регионе появляются подобные прецеденты, их разрешением занимаются специально созданные для этих целей комиссии, учреждённые в каждом областном муниципалитете.

"Отцу из этой семьи предоставили отсрочку. Понятно, что с него воинской обязанности никто не снимал, он остается в запасе, и в следующие волны может быть призван", - констатировал Остренко.

Следует напомнить, что президент РФ Владимир Путин дал старт началу частичной военной мобилизации 21 сентября.


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