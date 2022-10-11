Бывшую воинскую часть выставили на продажу в Петербурге

Госкорпорация "ДОМ.РФ" выставила на продажу территорию бывшей воинской части в Колпинском районе Петербурга, сообщил РБК 11 октября. Как отмечается, финансовая организация рассчитывает получить от продажи земли 540 миллионов рублей.

Сам участок площадью 34,9 гектара располагается в поселке Саперный на берегу Невы. На территории имеется 15 нежилых аварийных построек общей площадью четыре тысячи квадратных метров. При этом объект не предназначен для общего пользования ввиду отсутствия утвержденной документации по планировке территории, уточнил РБК.

При этом существует вероятность того, что большинству девелоперов участок не покажется интересным, сообщило издание. "Без смены градостроительного зонирования участок может быть интересен довольно узкому кругу потенциальных покупателей, или покупателям, которые понимают, что смогут изменить градостроительное зонирование территории. В текущих условиях покупатель может не найтись", — приводит РБК слова главы отдела стратегического консалтинга петербургского офиса NF Group Игоря Кокорева.

Торги намечены на 18 ноября, заявки будут приниматься до 14 числа того же месяца.

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