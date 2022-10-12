Начальника отделения военкомата Фрунзенского района заподозрили в махинациях с военными билетами

В Петербурге экономическая полиция задержала начальника отделения военкомата Фрунзенского района, заподозренного в махинациях с военными билетами, передаёт "Фонтанка".

По версии правоохранителей, в сентябре 2020 года военком, используя посредника, мог получать от призывников по 200 тысяч рублей с тем, чтобы изменить в их билетах категорию годности на "В". Посредник, в свою очередь, получал по 50 тысяч рублей.

Раскрыть преступление помогло то обстоятельство, что при проверке выяснилось: многие военнообязанные имеют одни и те же "болезни". Один из мужчин при этом решил добровольно рассказать о содеянном полиции.

После этого задержали подельника, который помог выйти на начальника отделения Фрунзенского военкомата, у него провели обыск и изъяли технику.

Как итог, возбуждены два уголовных дела: в отношении незаконного владельца военного билета — по ст. 291 УК РФ (Дача взятки), в отношении работника райвоенкомата — по ст. 290 УК РФ (Получение взятки).