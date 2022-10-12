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Новости 10:51

ЗакС попросил Беглова потратить средства резервного фонда на оснащение мобилизованных

фото ЗакС политика ЗакС попросил Беглова потратить средства резервного фонда на оснащение мобилизованных

Законодательное собрание Петербурга на заседании 12 октября одобрило обращение к губернатору Александру Беглову, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ от фракции "Единая Россия" касается закупки необходимых товаров для мобилизованных после 21 сентября.

В обращении парламентарии напомнили, что регионы могут тратить собственные средства на обеспечение мобилизованных обмундированием, лекарствами, техникой и другим. Правительство Петербурга может направить на это средства из резервного фонда, предложили депутаты. 

Они просят Беглова "в возможно сжатые сроки задействовать средства бюджета Санкт-Петербурга, в том числе средства резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, для закупки товаров", необходимых для мобилизованных. В обращении не указано, какую сумму парламентарии предложили потратить. 

Глава фракции "Единой России" в ЗакСе Павел Крупник попросил считать обращение - документом от всего парламента, а не только от "единороссов". Он заявил, что обсуждал вопрос с коллегами из всех фракций - со всеми понимание вопроса одинаковое.

Глава фракции "Яблоко" Александр Шишлов напомнил о сообщении РИА "Новостей" от 7 октября, в котором замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что в армии есть все необходимое для оснащения мобилизованных. Крупник ответил, что все необходимое есть в требуемом объеме. По его словам, депутаты не просят губернатора закупить автоматы и пошить форму. При этом, может возникнуть необходимость покрыть дополнительные потребности - тогда у города должна быть возможность это сделать, сказал Крупник.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов уточнил у него, как планируется определять нужные для закупки товары и контролировать их. "Единоросс" предложил сначала дать возможность губернатору тратить на это средства, а способы контроля существуют. 

За обращение в первом чтении проголосовали 46 депутатов. На поправки выделили 10 секунд, а затем одобрили документ в целом.

София Саттарова


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