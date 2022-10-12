ЗакС попросил Беглова потратить средства резервного фонда на оснащение мобилизованных

Законодательное собрание Петербурга на заседании 12 октября одобрило обращение к губернатору Александру Беглову, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ от фракции "Единая Россия" касается закупки необходимых товаров для мобилизованных после 21 сентября.

В обращении парламентарии напомнили, что регионы могут тратить собственные средства на обеспечение мобилизованных обмундированием, лекарствами, техникой и другим. Правительство Петербурга может направить на это средства из резервного фонда, предложили депутаты.

Они просят Беглова "в возможно сжатые сроки задействовать средства бюджета Санкт-Петербурга, в том числе средства резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, для закупки товаров", необходимых для мобилизованных. В обращении не указано, какую сумму парламентарии предложили потратить.

Глава фракции "Единой России" в ЗакСе Павел Крупник попросил считать обращение - документом от всего парламента, а не только от "единороссов". Он заявил, что обсуждал вопрос с коллегами из всех фракций - со всеми понимание вопроса одинаковое.

Глава фракции "Яблоко" Александр Шишлов напомнил о сообщении РИА "Новостей" от 7 октября, в котором замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что в армии есть все необходимое для оснащения мобилизованных. Крупник ответил, что все необходимое есть в требуемом объеме. По его словам, депутаты не просят губернатора закупить автоматы и пошить форму. При этом, может возникнуть необходимость покрыть дополнительные потребности - тогда у города должна быть возможность это сделать, сказал Крупник.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов уточнил у него, как планируется определять нужные для закупки товары и контролировать их. "Единоросс" предложил сначала дать возможность губернатору тратить на это средства, а способы контроля существуют.

За обращение в первом чтении проголосовали 46 депутатов. На поправки выделили 10 секунд, а затем одобрили документ в целом.

София Саттарова