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Новости 10:53

Депутаты Петербурга хотят попросить Мишустина индексировать выплаты для ухаживающих за инвалидами

фото ЗакС политика Депутаты Петербурга хотят попросить Мишустина индексировать выплаты для ухаживающих за инвалидами

Петербургские депутаты 12 октября одобрили обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину о выплатах гражданам, заботящимся об инвалидах и пожилых, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В документе парламентарии отметили, что родители или опекуны, которые заботятся о ребенке-инвалиде, могут рассчитывать на 10 000 рублей в месяц, тогда как трудоспособные люди получают за уход за инвалидами и людьми старше 80 лет только 1200 рублей в месяц. Последняя сумма не индексировалась с 2007 года, уточняется в обращении.

"Согласно действующему правовому регулированию получателями ежемесячных компенсационных выплат могут быть лишь лица, не имеющие дохода, что препятствует привлечению к деятельности по уходу за инвалидами других лиц, имеющих доход от частичной занятости в свободное от ухода за инвалидом время", - написано в документе.

Также депутаты отметили, что на выплаты не могут претендовать работающие пенсионеры. Парламентарии предложили Мишустину рассмотреть возможность ежегодной индексации выплат, а также разрешение получать эти средства частично занятым гражданам и работающим пенсионерам.

София Саттарова


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