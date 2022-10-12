Депутаты Петербурга хотят попросить Мишустина индексировать выплаты для ухаживающих за инвалидами

Петербургские депутаты 12 октября одобрили обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину о выплатах гражданам, заботящимся об инвалидах и пожилых, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В документе парламентарии отметили, что родители или опекуны, которые заботятся о ребенке-инвалиде, могут рассчитывать на 10 000 рублей в месяц, тогда как трудоспособные люди получают за уход за инвалидами и людьми старше 80 лет только 1200 рублей в месяц. Последняя сумма не индексировалась с 2007 года, уточняется в обращении.

"Согласно действующему правовому регулированию получателями ежемесячных компенсационных выплат могут быть лишь лица, не имеющие дохода, что препятствует привлечению к деятельности по уходу за инвалидами других лиц, имеющих доход от частичной занятости в свободное от ухода за инвалидом время", - написано в документе.

Также депутаты отметили, что на выплаты не могут претендовать работающие пенсионеры. Парламентарии предложили Мишустину рассмотреть возможность ежегодной индексации выплат, а также разрешение получать эти средства частично занятым гражданам и работающим пенсионерам.

София Саттарова