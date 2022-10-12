ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 11:40

Скончался депутат Госдумы Николай Петрунин

фото ЗакС политика Скончался депутат Госдумы Николай Петрунин

Депутат Государственной думы Николай Петрунин, избранный от Тульской области, ушел из жизни в возрасте 46 лет после продолжительной болезни, о чем сообщается на сайте федерального парламента.

"Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели", - прокомментировал событие спикер Вячеслав Володин.

Впервые единоросс Петрунин избрался в нижнюю палату Федерального собрания в сентябре 2016 года. В нынешнем созыве он был первым зампредом комитета по энергетике. До своей законотворческой деятельности он занимался бизнесом.

фото: duma.gov.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама