Скончался депутат Госдумы Николай Петрунин

Депутат Государственной думы Николай Петрунин, избранный от Тульской области, ушел из жизни в возрасте 46 лет после продолжительной болезни, о чем сообщается на сайте федерального парламента.

"Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели", - прокомментировал событие спикер Вячеслав Володин.

Впервые единоросс Петрунин избрался в нижнюю палату Федерального собрания в сентябре 2016 года. В нынешнем созыве он был первым зампредом комитета по энергетике. До своей законотворческой деятельности он занимался бизнесом.

фото: duma.gov.ru