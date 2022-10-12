В Петербурге задержали студента, снимавшего фильм о поэте Александре Блоке

Петербургские правоохранители задержали студента, снимавшего документальный фильм о поэте Александре Блоке, пишет 78.ru, со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошёл днём ранее. Полиция увидела дрон, летающий над зданием военкомата Петроградского района на Большой Монетной улице. В результате задержали 19-летнего юношу, который учится в одном из вузов города.

Молодой человек объяснил, что занимается съёмкой фильма о местах жительства Блока. Разрешения на управление беспилотником у студента при себе не оказалось.

Силовики думают над вопросом о привлечении юноши к административной ответственности.