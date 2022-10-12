В Мурино пресекли деятельность одного из сжигателей мусора

Жалобы жителей Всеволожского района на круглосуточное сжигание мусора на границе Мурино и Нового Девяткино достигли цели, о чем сообщает экодвижение "Зеленый фронт". Активистам удалось подключить к решению проблемы чиновников из Госэконадзора Ленобласти. Последние нынешней осенью обнаружили металлическую печь для сжигания отходов, установленную возле Капральева проезда.

Собственник участка получил от профильного комитета предостережение, вскоре после чего печь для утилизации мусора исчезла со своего места.

По словам лидера "Зеленого фронта" Сергея Виноградова, его соратникам известно об еще одной локации в этом районе, где ночами сжигается мусор. Однако правоохранителям пока не удалось привлечь нарушителей к ответственности.

"Это происходит в лесу в районе заброшенного строения за рекой Охтой в границах Муринского городского поселения", - уточнил Виноградов.

фото: "Зеленый фронт"