ЗакС в первом чтении утвердил корректировку бюджета на 2022 год

Законодательное собрание Петербурга 12 октября рассмотрело в первом чтении законопроект о корректировке бюджета на 2022 год, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, доход бюджета должен вырасти до 1,07 трлн рублей, а расходы до 1,04 трлн рублей.

Вице-губернатор по финансам Алексей Корабельников сообщил об основных изменениях в документе. В частности, он отметил, что удается перейти от дефицита к профициту в 30 млрд рублей. "Добрая половина" средств идет на социальную сферу, заверил чиновник. По его словам, деньги пойдут на здравоохранение, закупку лекарств, обеспечение петербуржцев жильем и другое. Корабельников сообщил, что 38 млрд рублей пойдет на крупные проекты по строительству транспортной инфраструктуры.

Корабельников добавил, что ко второму чтению показатели документа изменятся. Например, может вырасти сумма на резервный фонд и на общественный транспорт — для компенсации падения пассажиропотока, уточнил вице-губернатор.

Документ раскритиковал депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Он отметил, что профицит можно было бы потратить на необходимые нужды: на выдачу жилья очередникам, строительство метро и другое. Также депутата возмутило то, что бюджетные деньги вкладывают в развитие ЗСД, а концессионер, получая доход с дороги, в ее строительство не направляет средств.

Корабельников отметил, что профицит сегодня позволяет уверенно смотреть в будущее. Сейчас непростая экономическая ситуация, которая влияет на Петербург: все сложнее сохранять стабильность, заявил вице-губернатор.

В первом чтении документ поддержали 48 депутатов, а против проголосовали 2 депутата.

София Саттарова