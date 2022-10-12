В Петербурге определились с компанией, которая построит дороги на намыве

Возведением дорожной сети на намывных территориях Васильевского острова будет заниматься компания "Буер", следует из данных, опубликованных на портале госзакупок, на которые обратило внимание 78.ru.

Фирма стала единственным претендентом на подряд, сумма контракта составила 4 млрд 954 млн рублей.

Всего "Буер" построит на намыве порядка 15 км улично-дорожной сети с тротуарами, остановками общественного транспорта, велодорожками и парковками.

К работам компании следует приступить в ноябре текущего года. Ожидается, что будущие трассы соединят намыв со строящейся развязкой с ЗСД со стороны Шкиперского протока. Это решение помогло бы сделать жилые комплексы на насыпных территориях доступнее.