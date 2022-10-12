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Новости 13:27

До конца года петербургские теплоэнергетики вложат в модернизацию сетей ещё 12 млрд рублей

фото ЗакС политика До конца года петербургские теплоэнергетики вложат в модернизацию сетей ещё 12 млрд рублей

До конца текущего года петербургские теплоэнергетики намерены вложить в модернизацию сетей, ЦТП и котельных ещё 11,8 млрд рублей, из которых 8,7 млрд — это собственные средства предприятия, а 3 млрд предоставит городская казна, информирует пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

В ходе заседания постоянной комиссии Заксобрания по городскому хозяйству и созданию комфортной среды генеральный директор ГУП "ТЭК СПб" Иван Болтенков отчитался перед чиновниками о готовности теплосетей и подстанций к отопительному сезону.

В общей сложности обновлению подлежат 159,9 км труб, пока что завершены работы на 81,6 км. Также в Пушкинском и Колпинском районах до конца года реконструируют 48,8 км.

Ключевой задачей петербургского ТЭК является постоянный мониторинг теплосетей для превентивного ремонта наиболее уязвимых участков и газификации котельных.


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