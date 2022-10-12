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Новости 13:49

Оператора МТС признали нарушителем антимонопольного законодательства

фото ЗакС политика Оператора МТС признали нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба признала мобильного оператора МТС виновным в поддержании монопольно высокой цены на услуги, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

Разбирательство началось из-за того, что в начале нынешнего года компания подняла стоимость услуг для более 28 млн пользователей в среднем на 9,5%, сославшись на увеличение собственных расходов. В третьем квартале года расценки были снова повышены, в результате чего некоторые тарифы выросли более чем на 20%.

Отмечается, что при повторном повышении стоимости сервиса оператор не смог убедительно обосновать ведомству свой шаг. В результате чиновники предписали МТС вернуть тарифы к экономически обоснованному уровню. Кроме того, компанию ждет штраф, сумма которого определится позднее.


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