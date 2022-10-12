ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:55

"Чтобы прогульщиком не считали": Милонов официально подался в добровольцы

фото ЗакС политика "Чтобы прогульщиком не считали": Милонов официально подался в добровольцы

Депутат Государственной думы Виталий Милонов 12 октября подал документы в военкомат Кировского района, чтобы официально стать добровольцем и продолжить участвовать в специальной военной операции в рядах Вооруженных сил России. 

- Мне-то нужно, чтобы меня прогульщиком не считали. Все очень просто. ДНР стала частью Российской Федерации, поэтому Народная милиция ДНР, где я являюсь военнослужащим, безусловно, войдет в состав армии Российской Федерации. Поэтому надо, чтобы в моем военкомате по месту прописки это было все зафиксировано, - заявил Милонов в разговоре с ЗАКС.Ру.

Милонов рассказал, что приехал в Петербург лишь на несколько дней, чтобы подать документы и забрать гуманитарную помощь, а потом вернется на фронт. Он подчеркнул, что "не халявит" и не планирует задерживаться.

Депутат регулярно посещает Донбасс с 2014 года. Сейчас он служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее. Он стал одним из первых депутатов, кто добровольно попросился на спецоперацию после объявления частичной мобилизации. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама