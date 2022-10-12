"Чтобы прогульщиком не считали": Милонов официально подался в добровольцы

Депутат Государственной думы Виталий Милонов 12 октября подал документы в военкомат Кировского района, чтобы официально стать добровольцем и продолжить участвовать в специальной военной операции в рядах Вооруженных сил России.

- Мне-то нужно, чтобы меня прогульщиком не считали. Все очень просто. ДНР стала частью Российской Федерации, поэтому Народная милиция ДНР, где я являюсь военнослужащим, безусловно, войдет в состав армии Российской Федерации. Поэтому надо, чтобы в моем военкомате по месту прописки это было все зафиксировано, - заявил Милонов в разговоре с ЗАКС.Ру.

Милонов рассказал, что приехал в Петербург лишь на несколько дней, чтобы подать документы и забрать гуманитарную помощь, а потом вернется на фронт. Он подчеркнул, что "не халявит" и не планирует задерживаться.

Депутат регулярно посещает Донбасс с 2014 года. Сейчас он служит младшим сержантом в противотанковой артиллерийской батарее. Он стал одним из первых депутатов, кто добровольно попросился на спецоперацию после объявления частичной мобилизации.

Константин Леньков