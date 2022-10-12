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Новости 14:22

Потехина и Пиотровский избраны заместителями главы регионального координационного совета Российского движения детей и молодёжи

фото ЗакС политика Потехина и Пиотровский избраны заместителями главы регионального координационного совета Российского движения детей и молодёжи

Петербургские вице-губернаторы Ирина Потехина и Борис Пиотровский стали заместителями председателя регионального координационного совета Российского движения детей и молодёжи, информирует пресс-служба Смольного. Кроме того, ответственным секретарём совета назначен глава комитета по молодёжной политике Богдан Заставный.

Руководителем реготделения совета предлагается сделать замдиректора школы № 619 Калининского района Егора Киреева.

"Координационный совет — не формальный орган, созданный только для руководства движением. Он будет целенаправленно заниматься конкретными городскими и районными проектами и инициативами", - высказался по случаю петербургский градоначальник Александр Беглов.

Работа с молодым поколением, отметил губернатор, в нынешние времена должна быть выдвинута на первый план.

С инициативой учредить Российское движение детей и молодёжи выступил Владимир Путин, который является руководителем Наблюдательного совета движения.

Власти Северной столицы обещают оказать всю необходимую поддержку городским детским и молодёжным организациям. Всего в Петербурге их насчитывается 2198.


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